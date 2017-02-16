玳瑁Hola野放 快步重返大海懷抱

玳瑁Hola去年遭流刺網纏繞受困，經海洋大學細心照料後，16日在望海巷沙灘野放，Hola一開始在沙灘動也不動，不久後立刻拔腿狂奔，投入蔚藍大海懷抱。中央社記者王朝鈺攝 106年2月16日

玳瑁Hola去年遭流刺網纏繞受困，經海洋大學細心照料後，今天在望海巷沙灘野放，Hola一開始在沙灘動也不動，不久後立刻拔腿狂奔，投入蔚藍大海懷抱。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授程一駿表示，Hola去年9月間在花蓮石梯坪漁港遭流刺網纏繞，獲救時因受到驚嚇有段時間不願進食，且有便秘、脫水和過瘦情形，經過海洋大學海龜救傷中心悉心照料後，現在已恢復活力。

程一駿說，Hola體長32.8公分，體重3.72公斤，依照成年龜體約95公分計算，研判Hola應該是青少年的玳瑁，至於為何取名Hola，程一駿笑說「實驗室的傳統大都以食物命名，例如三明治等，這次可能帶Hola去台大動物醫院的學生不太喜歡食物吧」。

在海洋大學、財團法人台北市福智佛教基金會及市府海洋事務科人員協助下，Hola上午被帶到望海巷沙灘野放，大夥齊聲高喊「Hola加油，Hola加油」，Hola一開始似乎還在適應環境，動也不動，程一駿將牠抱起靠近大海些，Hola隨即快步重返大海。

基隆市府海洋事務科長蔡馥嚀說，以往漁民捕獲保育類海龜時常不敢通報，其實只要有通報相關單位是不會受罰，同時呼籲民眾一旦誤補海龜不要立即野放，並將海龜帶到救傷中心觀察、治療。1060216

(中央社)