阿聯酋道奇隊彩繪機捕捉行動 18日開跑
為了慶祝阿聯酋航空正式進入台灣滿三周年，阿聯酋航空將安排廣受旅客歡迎的道奇隊A380彩繪機，於18日飛抵台灣。於此同時，阿聯酋航空也將於臉書粉絲專頁 舉辦道奇隊彩繪機捕捉行動，提供精美限量紀念品給阿聯酋航空及道奇隊的粉絲們。
阿聯酋航空於臉書舉辦的道奇隊彩繪機捕捉行動，將於18日下午4點50分開始，道奇隊A380彩繪機降落桃園國際機場，至20日晚上11點59分為止。凡是見到彩繪機的粉絲，皆可以拍照記錄，並將親自拍攝的照片上傳至個人臉書，將照片PO文設定為公開，並標註#EmiratesDodgersA380。
參與活動的粉絲，將有機會贏得由道奇隊隊長岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)及總教練羅伯斯(Dave Roberts)親筆簽名的阿聯酋航空道奇隊A380彩繪模型機一台！除此之外，另有三架全新的道奇隊A380彩繪模型機，也將贈送給幸運的得獎者。
此次活動共計將抽出四位幸運的得獎者，讓粉絲們除了能親自與道奇隊A380彩繪機相見歡之外，還可將彩繪模型機帶回家作為紀念。
無論你是棒球迷、航空迷還是阿聯酋航空的粉絲，千萬不要錯過2月18日，親自迎接道奇隊A380彩繪機的好機會！準備好，拿起你的相機，捕捉阿聯酋航空道奇隊彩繪機的身影，並上傳你所拍攝的照片吧！得獎訊息將透過臉書私訊通知。更多有關道奇隊彩繪機捕捉行動的活動資訊，請見阿聯酋航空臉書粉絲專頁www.facebook.com/Emirates。
(工商)
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