土地開發公司一周3起鬥毆 警逮7人
真是遇到歹厝邊！新北市三重區正義南路一家土地開發公司疑因債務糾紛，本月8、9日晚間連續遭人砸車、砸店，附近住戶人心惶惶，昨晚8時許再度發生砸店傷人事件，警方雖連夜逮捕7名滋事份子，但附近住戶擔憂，該土地開發公司平日出入複雜，昨晚還有路過民眾遭10多名公司小弟攔路推擠、叫囂，難保日後再傳暴力事件。
警方調查，該土地開發公司聲稱在外與人有8萬元的債務糾紛，8日、9日晚間陸續遭到不明人士持刀械棍棒砸車，昨晚8時許9名男子手持棍棒刀械再度上門砸店，大門玻璃全毀，一名員工也在混亂中遭玻璃割傷，所幸傷勢無大礙僅自行就醫。
警方表示，由於3起暴力事件警方獲報到場時涉案人員皆已逃逸，該公司也態度低調不願提告，惟因連續暴力事件已造成民眾恐慌，警方積極調閱監視器比對3起暴力事件影像，昨晚掌握9名滋事份子身分，於今日凌晨陸續傳喚7名涉案男子到案，正循線傳喚另2名涉案男子，訊後將依毀損、傷害罪嫌送辦。
附近住戶表示，該土地開發公司平日出入複雜，常看到年輕人騎機車成群結隊出入，2月8日以來陸續發生3起聚眾暴力事件，讓住戶人心惶惶，昨晚砸店傷人事件剛結束，稍晚竟又有路過民眾遭十多名公司小弟攔路包圍，發生推擠與口角引起騷動，「真的很擔心哪天路過突然就被打！」
當地里長說，近日暴力事件頻傳，已在社區造成恐慌，里民陳情電話接不完，但私人糾紛他不便介入，只盼轄區警方展現執法決心，逮捕相關涉案人員，設法遏止類似事件再度發生。
(中時)
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