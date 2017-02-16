澎湖六根翰書畫會會展 10人創作各領風騷

六根翰書畫會會展將於3月4日至19日在澎湖縣政府文化局文馨畫廊展出。「六根」是佛家語「六根清淨」的縮語了。本指修行佛法者應達到眼、耳、鼻、舌、身、意等六根不被世塵現象浸染的修養最高境界，後人引申為完全清靜，不受騷擾的意思。「翰」是赤色羽的山雞了，古人常把長羽毛當筆寫字，因此後世就把「翰」借代作「毛筆」了。

「六根翰」成員有楊文樟、呂萬傑、謝聰明、歐宗悅、呂添德、黃瑞興、葉文佑、李俊賢、林昇進等九人，另敦請陳旺乾君參展。六根翰書畫會十人皆亦佛非佛之翰者，也不求名利，只求創意的墨趣了。

畫會每年必假本縣文化局舉辦年展一次；此外，也曾在澎湖航空站、國立澎湖科技大學、高雄市圖書館等各地展出。此次展出作品約莫80幅，鉅細靡遺，各體兼備，力求「傳統中求變化、變化中固傳統」之創作原則，堪稱大觀。

畫會十人創作風格迥異，各具領域，各顯風騷，均獲各界好評；於3月4日至3月19日假本縣縣政府文化局文馨畫廊展出，並於3月4日（星期六）10：00辦理開幕典禮暨茶會。文化局邀請鄉親把握機會，一起前來共襄盛舉。

(中時)