慈善地球水公主選拔 入圍佳麗競爭激烈
第二屆慈善地球水公主選拔將於2月28日在台南舉行總決賽，主辦單位台灣水麗人文關懷協會、高雄活力扶輪社今天預告，將從複賽選出的23位優秀佳麗們選出15個獎項，入圍佳麗競爭相當激烈。
此屆參賽佳麗來自各方好手，各個才華洋溢，包含人氣網紅、職業模特兒、展場Show Girl、婚禮樂手、街頭藝人以及選美、選拔活動的常勝軍，競爭激烈，總決賽節目精彩，令人拭目以待。
台灣水麗人文關懷協會表示，總決賽共有15個獎項，分別為1至5名及10個特別獎，複賽選出3名得獎者，有最佳整體造型獎-趙砡翧、最佳才藝獎-黃齡漁以及最佳人氣獎-李欣霈，表演都相當亮眼，讓評審眼睛為之一亮。
「慈善地球水公主選拔是全國首創慈善公益性質的選美活動」，會長周君蓉說，得獎者需有端莊淑麗的美貌與落落大方的舉止，選後要關懷弱勢團體和公益行善，成為最佳的「慈善代言人」。
周君蓉表示，為了讓選美活動公正公平，提高公信力，大會聘請各領域的專業人士，並非單純業界評審，評審包含7位藝人、1位資深媒體主播、5位學術界教授、1位國際舞蹈表演家、1位選美界資深評審，不同的專家結合，提高各獎項的專業評審標準。
為了鼓勵佳麗們行善做公益，各個參賽佳麗蒐集了去年11月至今年2月的發票，將把這些發票在總決賽當天，全數捐贈給華山基金會、台南家扶中心等弱勢團體，鼓勵社會大眾對弱勢的重視。
選美優勝者將可獲得60萬獎金，第一屆龍華盃歌唱、舞蹈大賽的優勝者將在總決賽當日熱力開唱表演，分別也有30萬、20萬的高額獎金，活動精彩可期，攝影大賽的優勝者也同步選出頒獎，歡迎民眾一起來為支持的選手加油、觀賽。
(中時)
關鍵字：慈善地球水公主
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