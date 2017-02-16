汪笨湖生前求助官夫人 遭酸「又缺錢了？」徹底心寒
政論節目主持人汪笨湖今(16日)晨病逝，享壽63歲，與他相識多年的名嘴黃光芹去年曾赴成大醫院探病，透露汪笨湖生前曾向一位官夫人求助，但對方回應卻讓他很心寒，也讓汪笨湖對政壇人情冷暖相當感慨。
作家出身的汪笨湖與戲劇圈淵源頗深，曾任三立戲劇總監，推出改編自陳水扁與吳淑珍故事的電視劇《阿扁與阿珍》，當年播出轟動一時。他2013年因大腸癌開刀休養，病情一度好轉，後來又罹患「骨髓化生不良症候群」，發病期間曾被醫生告知，若找不到適合骨髓移植，恐怕只剩1年性命。
據《蘋果日報》報導，黃光芹今日更透露汪笨湖生前曾求助某位官夫人，希望對方能幫他轉介台大血癌名醫，豈料對方劈頭就回：「你又缺錢啦？」讓他相當心寒。
名嘴粘嫦鈺也在臉書追悼汪笨湖離世，「汪笨湖大哥揮揮衣袖，瀟灑去旅行了。」回憶當年是因為電影《落山風》認識汪笨湖，之後汪笨湖任三立戲劇總監，獨家永遠第一個留給她，感嘆「是非功過轉頭空，汪哥已經再度遠行，霸氣的故事再也沒有後續了」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。