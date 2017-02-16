汪笨湖生前求助官夫人 遭酸「又缺錢了？」徹底心寒

汪笨湖生前曾求助官夫人，希望轉介台大名醫治療。(取自笨湖心聲臉書)

政論節目主持人汪笨湖今(16日)晨病逝，享壽63歲，與他相識多年的名嘴黃光芹去年曾赴成大醫院探病，透露汪笨湖生前曾向一位官夫人求助，但對方回應卻讓他很心寒，也讓汪笨湖對政壇人情冷暖相當感慨。

作家出身的汪笨湖與戲劇圈淵源頗深，曾任三立戲劇總監，推出改編自陳水扁與吳淑珍故事的電視劇《阿扁與阿珍》，當年播出轟動一時。他2013年因大腸癌開刀休養，病情一度好轉，後來又罹患「骨髓化生不良症候群」，發病期間曾被醫生告知，若找不到適合骨髓移植，恐怕只剩1年性命。

據《蘋果日報》報導，黃光芹今日更透露汪笨湖生前曾求助某位官夫人，希望對方能幫他轉介台大血癌名醫，豈料對方劈頭就回：「你又缺錢啦？」讓他相當心寒。

名嘴粘嫦鈺也在臉書追悼汪笨湖離世，「汪笨湖大哥揮揮衣袖，瀟灑去旅行了。」回憶當年是因為電影《落山風》認識汪笨湖，之後汪笨湖任三立戲劇總監，獨家永遠第一個留給她，感嘆「是非功過轉頭空，汪哥已經再度遠行，霸氣的故事再也沒有後續了」。

(中時電子報)