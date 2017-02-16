評估申請落點 不可不知篩選倍率
學測成績今天揭曉，考生忙著評估個人申請落點。專家建議，除了瞭解自己興趣所在，參考去年過關級分外，一定要注意目標校系的「篩選倍率」有無改變。
個人申請第一階段靠「檢定」和「篩選倍率」找出過關的學生，前者是根據各科5標（頂、前、均、後、底）作門檻，比較好懂，後者則只有數字，讓人摸不著頭緒。
「篩選倍率」是由倍率高的科目篩選至倍率低的。舉例來說，某系設定數學3、英文2、總級分4，預計招收10人。因此篩選時，會先篩出總級分最高的40人（10乘以4，以下類推），接下來是數學最高的30人，最後是英文最高的20人。
補教升學輔導專家劉駿豪表示，篩選倍率越低的科目越重要，以台大財金系為例，去年篩選倍率數學設3、英文設2，最後數學13級分即可過關，英文則要15級分。
因此校系的篩選倍率，決定考生第一階段是否能過關。劉駿豪表示，考生估算落點時，多會比對去年過關分數，但如果該校系兩年的篩選倍率有改變，就不能完全用去年的落點來估算。
以台大日文系為例，去年篩選倍率設定為國文、英文、社會科2.5，結果3科44級分過關，今年卻改成國文、英文2科2.5，社會科的重要程度大減。
要參透篩選倍率的奧妙，劉駿豪提示，訣竅就是「所有篩選倍率有碰到的科目，都要考量自己有沒有競爭力。」尤其是倍率最低的科目，最好是自己的優勢科目，錄取機率就會大增。
劉駿豪表示，申請入學每個人可以填6個志願，各校系重複錄取的機率高，很多系只要通過第一階段，幾乎就可斷定穩錄取了。今年受到少子女化影響，應屆畢業生人數大減，衝擊大學招生，因此建議考生勇敢嘗試，挑戰分數比自己落點高一些的校系。1060216
(中央社)
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