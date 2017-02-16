傳印尼女涉金正男案 印外交部追查身分

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馬來西亞警方今天再逮捕1名女子涉嫌北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男命案，女嫌犯持有印尼護照，來自印尼西冷縣。印尼外交部表示，將查核這名女子的身分。

馬國總警長卡立阿布巴卡發表聲明說，遭到逮捕的另一名女嫌犯今年25歲，持有印尼護照，來自印尼西冷（Serang）。

印尼外交部印尼公民保護局局長拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）今天表示，有數百萬的印尼人在鄰國馬來西亞工作，女嫌犯持有的護照可能是遺失或偷來的。

他說，這不是第一次有民眾因持有印尼護照，而被通報有印尼公民犯罪。

拉魯表示，外交部將試圖查證這名持有印尼護照的女子的身分。1060216

(中央社)