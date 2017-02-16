吳敦義澎湖拜票 呼籲黨內同志大團結

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黨主席選舉澎湖拜票之行，前副總統吳敦義特地前往開台天后宮參拜。（陳可文攝）

積極參選國民黨黨主席，前副總統吳敦義16日專程跨海拜會地方藍營大老，吳信心喊話大團結，國民黨一定重拾政權重返執政，贏得光榮勝利。

吳敦義一大早飛抵澎湖，澎湖縣副議長陳雙全、前縣長王乾發、中央委員張端美、主委鄭清發、馬公市代會副主席許國政等親赴接機；隨即驅車前往拜會前立委林炳坤、議長劉陳昭玲、前副縣長呂永泰等藍軍大老。

國民黨縣黨部特地招集黨員及幹部召開懇談會，內部黨務會議行程未開放媒體採訪：另眷村龍行新城懇談會中，吳現場大聲疾呼籲請黨員同志站起來大團體，再現國民黨往日榮景。

吳敦義也專程冗前往開台天后宮參拜祈福國泰民安；針對黨主席參選競爭激烈，吳表示各候選人應秉持大公無私及正面態度參與，雖然現在國民黨是在野黨，但是務必要能聚合民意，發揮功能監督政府，更透過民意矯正執政黨缺失。

吳敦義強調，這次參選的宗旨就是希望國民黨重新贏回執政，推動國民黨正確的政策，建立廉能有效率的政府、創造繁榮均富的經濟與公義和諧的社會。

更重要是恢復1992年達成的兩岸共識「一中各表、九二共識」，希望確保兩岸和平穩定的發展局面，雙方能互利雙贏，以循序漸進的方式贏得光榮勝利。

(中時)