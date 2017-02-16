學測成績公布 中興及竹山高中成績亮麗

陳柏元（左起）、陳怡儒和陳百翰，媽媽別來自越南、印尼和菲律賓，3人成績都不錯，也都認為多元文化在學習過程中是優勢。（沈揮勝攝）

來自信義鄉久美部落的布農族郡社群女孩史瑋馨喜歡動物，希望能順利錄取獸醫系。（沈揮勝攝）

黃溢賢獲70級分，清大在望、目標醫學系。（沈揮勝攝）

竹山高中共4人成績達60級分以上。（國立竹山高中提供）

大學學測成績公布，南投縣指標校園國立中興高中，今年最高分為70級分、60級分以上21人，350名畢業考生中，有74人達前標55級分以上，評估近百人有望上「中字輩」以上國立名校；國立竹山高中50級分以上有30人，高分群人數較去年明顯增加。

中興高中黃溢賢獲70級分，有望錄取清大電機系，並朝醫學系邁進；媽媽是公務員、父親在台中工業區任職，黃溢賢從小就是認真、乖巧的優等生；他認為，高二之前數學根基要扎穩，英文單字之同義或反義詞都確實弄清楚，有利獲得高分。

該校新住民學生陳怡儒、陳柏元和陳百翰，媽媽別來自印尼、越南和菲律賓，3名新台灣之子各考出58、54、53級分，相當難得。他們認為，母親來自不同地區文化，並不會造成自己學習阻力，反而還可視為優勢，學得更廣、更具國際觀。

來自原住民鄉的周子朋和史瑋馨分別獲得53和52級分。家在信義鄉久美部落的布農族女孩史瑋馨，個性開朗活潑；她說，媽媽是代課老師、隨著媽媽到平地學校就讀，曾被班上小朋友用歧視字眼捉弄，心裡雖不舒服，但化作向上動力，幫她朝獸醫系邁進。

國立竹山高中普通科畢業生145人，50級分以上30人，比去年增加11人；60級分以上4人，比去年增加2人，其中曾姵瑜62級分，黃敬宸61級分，在各校高分群人數普遍減少，竹山高中逆勢成長，師生及家長都覺得安慰。

此外，國立南投高中最高分59級分、50級分以上14人，表現亦佳；另一位在名間鄉的私立弘明實驗高中畢業生陳樵殊考得71級分，校方表示「將拚醫學系看看」。

(中時)