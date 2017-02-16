騎士講手機被警攔查 拉扯搜出毒品

我要評比

林男的眼鏡盒藏有毒品，遭警攔查抗拒遭逮（陳淑芬翻攝）

27歲林姓男子日前騎機車時還邊講手機，第一警分局大誠派出所員警攔檢時，他還掙扎抗拒，與警察拉扯大喊「警察打人」，警方搜查發現他的眼鏡盒內藏有6小包安非他命，依毒品罪嫌送辦。

警方日前晚間7時許在中市大誠街巡邏，發現林男騎機車還邊講電話，攔查發現他是毒品管制人口，他對警方詢問是否願意接受盤查一口答應，但卻趁機將機車置物箱內的眼鏡盒偷偷的塞進隨身包，還與警方拉扯，大喊「警察打人」。

林男的大動作引發附近民眾注意，有人以手機拍下過程PO上臉書，並指控林男在拉扯過程，不僅亂喊抗拒，還猛踢員警。

眼尖警方發現眼鏡盒內疑似裝有吸毒器，還搜出6小包毒品。林男坦承眼鏡盒裝有毒品不想讓警察看到，才會不配合盤查，警對林男採尿，並移送地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)