年改、長照列優先法案 基礎建設特別預算最遲臨時會拍板

立法院開議在即，行政院長林全今天中午與立委討論新會期的優先法案，除年金改革、長照、產創條例等法案外，總統蔡英文力推的「前瞻基礎建設」，行政院希望特別預算能在6月通過，最遲也要加開臨時會處理。

行政院發言人徐國勇表，年金改革和長照財源都列為優先法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾說「年金改革是重中之重」，但牽涉到考試院的職權，行政院和立委的想法就是3月底前把年金法案送進立法院，本會期優先處理。

至產業創新條例爭取列優先，但針對閒置工業用地是否由政府出錢強制買回沒有共識，包括是否違憲，用原價或市價買回等，立委意見分歧，初步看法若無法整合，就暫時先不處理閒置工業區強制買回這部分，讓其他有共識的部分例如有限合夥給予創投採穿透式免稅等條文優先通過。

至稅改的部分，徐國勇說，目前財政部還在搜集意見，沒有既定立場，財政部4月會提出規畫，希望本會期就能處理。立委今在會中提出希望新會期優先處理的法案還包括促轉條例、婚姻平權、公投法，這部分屬於立委提出，政院將尊重黨團。此外，上會期提出老屋更新和證交稅當沖等，上個會期就列入進行中的優先法案，本會期是否列為優先，要等立院黨團做決定，尤其有綠委提出，股市最近表現很不錯，當沖降證交稅是否有這麼迫切，可以討論。

被問到黨團對政院提出前瞻基礎 建設規畫特別預算的看法，徐國勇說，提出特別預算方式是避免採一般年度預算，會造成歲出規模膨脹，且教育支出占歲出5％也會跟著一起膨脹，造成有些需求的建設反而被排擠縮水。至特別預算4年或8年？今天沒有提到，近期會作決定，有些列入年度一般預算處理，特別預算規模需要再研究，但黨團要求，特別預算項目，不要像以前一樣空白授權，儘量讓立委了解，計畫越清楚越具體越好。

(工商)