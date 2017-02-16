沒錢不敢種菜？北市補助建置田園基地
柯市府力推田園城市政策，但不少民眾想在閒置土地打造菜園，卻苦無經費又不知道從何下手嗎？台北市工務局公園處今年持續推動田園基地建置輔導申請計畫，有50萬的經費可以補助田園基地建置資材，民眾組隊後撰寫提案計畫書，於3月1日前提出申請。
台北市長柯文哲上任後推動田園城市政策，至今已超過2年，公園處統計，平面快樂農園有78處、綠屋頂54處、學校綠屋頂51處及259處學校菜園。台北市公園處園藝科科長蘇怡萍表示，去年花費30萬、補助3個團隊資材，預期今年會有更多團隊申請，將有50萬的經費補助民眾田園基地所需資材。
考量有些民眾不知如何撰寫疑案計畫書，公園處已分別於2月6日、13日辦理徵選說明會與提案工作坊，除了詳細解釋徵選條件與鄰里公園的申請需求與細節，也邀請各界專家分享如何將「綠能與減廢」、「社會連結」與「都市生態」運用於田園基地營造上。
蘇怡萍說明，評選團隊會檢視各基地提出的計畫書是否可行、基地建置施工內容，最後經由評選會議決定，她也以去年獲選案例舉例，與綠能與減廢、社會連結或都市生態有連結，並發揮創意，更有機會被選中。
她強調，獲選團隊，公園處不是直接給錢，而是給予基地需要的土、植栽、零件等資材，同時也會有專業老師帶領民眾DIY建置基地，並搭配景觀設計師、有經驗的園藝老師指導，不會讓民眾茫然不知從何種起。
(中時)
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