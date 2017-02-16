竹縣工策會跨域創新商品 毛小孩穿花布科技衣走秀

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新竹縣工策會整合傳統、科技、設計，推出專為毛小孩設計的客家花布科技衣，非常吸睛。（陳育賢攝）

新竹縣工策會整合傳統、科技、設計，16日由縣長邱鏡淳（右五）主持發表推出專為毛小孩設計的客家花布科技衣，非常吸睛。（陳育賢攝）

新竹縣工策會整合傳統、科技、設計，推出專為毛小孩設計的客家花布科技衣。（陳育賢攝）

新竹縣政府工策會近來整合傳統、科技、設計，在跨域創新人才跨域的實驗計畫中，研發出專為毛小孩設計的客家花布科技衣，16日並舉行「跨域創新」發表會，特別邀請「毛小孩」穿上客家花布科技衣「走秀」，非常吸睛！

工策會副總幹事黃莉翔表示，市場上有許多傳統客家花布相關商品，但以科技媒材和環保安全為設計主軸的產品卻很少見，而市面上的狗狗衣也琳瑯滿目，唯用客家花布為素材的不多。

她在去年的浪漫台三線產業巡迴座談中，綜合各界建議找到靈感，以中小企業人力培訓基金，進行第1階段跨域創新人才跨域的實驗計畫，計畫首項研發的商品即是結合傳統與科技的毛小孩客家花布科技衣。

此科技衣印有喜氣鮮豔的牡丹花、客家桐花，並縫製新研發的LED紡織燈線，原本是懷舊、復古風的寵物衣服頓時時尚風味十足，入夜在街上散步，也更安全。

黃莉翔說，此計畫整合了新竹縣知名科技公司宏齊科技、苗栗縣客家花布製作產銷中心及峨眉鄉富興村社區及關西竹冶工作室等眾人的跨世代設計思維，讓傳統印花發光發亮。

而「客家花布科技衣」更計畫於5月赴美參加National Hardware Show時展示，希望展現新竹縣企業的創新能量，並行銷新竹縣優質的產業發展環境。

(中時)