金正男澳門來去 不重個人安全

金正男以金楚為名，張貼在臉書上的照片。（圖/金楚臉書）

金正男2001年5月4日在日本成田國際機場的資料照。（圖/美聯社）

北韓最高領導人金正恩的長兄金正男在馬來西亞遭毒殺前，一直默默住在以賭聞名的澳門，遠離一切爭議與紛擾，但似乎並不注重個人安全。

一位認識金正男超過10年的澳門博彩業資深人員告訴路透，他上次見到親切、心寬體胖的金正男，是1月在澳門四季酒店，當時他正在咖啡廳吃著蛋糕，並喝著飲料。

「我常看到他獨來獨往，身邊似乎從來沒有隨扈，」這位因事涉敏感而不願透露姓名的消息人士說，「但他好像一點也不緊張。」

據韓國情報機關稱，5年前，金正男曾懇求同父異母弟弟金正恩高抬貴手，撤回刺殺令。有些分析家也曾指出，金正恩深信，有人會利用金正男來推翻他的政權。事實上，早在2012年時，金正男便曾躲過刺殺大劫，後來他在任何地方都不久留，並經常往來東南亞與中國各地。

這些年金正男大部分時間都待在澳門，當地的朋友說，他是個外向而輕鬆自在的人，往往不修邊幅，有時穿著牛仔褲和涼鞋，背著路易威登（Louis Vuitton）的側肩包就出門了。據一名和他一起上健身房的消息人士說，他背上有醒目的龍紋身。

據韓國情報單位說，金正男與至少1名已知的妻子，還有兩個孩子，都在北京當局的保護下。

一個以「金楚」（Kim Chol）為名的臉書帳戶上，貼滿了來自法國、新加坡與瑞士等各國朋友的照片，還有他在澳門與上海各地的照片。

他2013年3月4日在2008年10月16日上傳的照片旁寫著「我想念歐洲！」而照片中的他站在遊艇旁，與一名高加索男子合照。

而馬來西亞當局說，金正男出入馬來西亞的護照上，登記的姓名正是金楚。此外，一名消息人士向「北韓新聞」（NKNews）網證實，這些照片確實屬於金正男。

他在臉書上公開的最後一次活動是在2015年11月16日，也就是巴黎恐攻事件發生後不久。此外，香港裔澳洲音樂人霍華（Howard）以模仿金正恩聞名，而他甚至在對方的臉書上按讚。如果這真是他的個人臉書，那顯示他似乎並不想隱藏個人行蹤。

(中時電子報)