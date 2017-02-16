完成癌母生前遺願 雄中生拚得滿級分

雄中學生侯冠竹因為媽媽生前一句「我會等你醫科畢業」的遺言，學測拚得滿級分，篤定上醫學系，他說，想告訴天上的媽媽，「我做到了」，未來想當外科醫師。

侯冠竹的媽媽生前在鐘錶公司擔任會計，在他就讀幼稚園的時侯，媽媽被診斷出罹患胃癌，努力抗癌10多年，於兩年前病逝。

侯冠竹說，他有嚴重鼻過敏，曾在6歲與小學時開過刀，媽媽一路陪伴在身旁，那時他就告訴媽媽，長大想當醫師，媽媽才說出早在他幼稚園時就罹患胃癌，那時他大概讀小一、小二吧，他當面告訴媽媽「我會努力用功，當上醫師幫你看病」，媽媽說「好，我會等你醫學系畢業。」

侯冠竹又說，媽媽罹癌後還擔任醫院志工，他從小就跟著媽媽進出醫院，接觸醫院的人與事，因此對生化特別有興趣，小六時就立志要當醫師，也是從那時起功課一直力拚第一，成績名列前茅，因為要考上醫科當醫師。

侯冠竹進雄中後也展現生化方面長才，成為學校奧林匹亞競賽生物及化學選手。

侯冠竹說，媽媽抗癌動過10多次手術與化療，每個療程都很痛苦，但媽媽都勇敢面對，最後仍不敵病魔，在他高一下學期時病逝，當時他曾長達1年時間陷入憂鬱，後來想到對媽媽的承諾，於是擦乾眼淚繼續讀書，如今考上滿級分，篤定上醫科，遺憾媽媽已不在身邊。

「孩子失去媽媽的痛，我深刻感受」，侯冠竹希望能上台大醫科，未來當個專攻癌症治療的外科醫師，減少別的孩子未能盡孝的遺憾。

侯冠竹的同班同學王昱詠也是受母親告知罹肺癌激勵，原本不愛唸書的他發憤考得學測滿級分。

王昱詠說，他高一與高二上學期都在瘋社團，「全班31人，我考第30名」，去年初到夢時代瘋完跨年晚會隔天凌晨才返家，媽媽告知得了晚期肺癌，那時起他發憤讀書，今天果然以滿級分的佳績回報媽媽。

「沒有媽媽的激勵，今天不會有滿級分的我。」王昱詠說，媽媽經治療後，現狀況還不錯，未來他想到香港讀大學，但心中又掛念生病的媽媽，因此還在考慮中。

王昱詠考滿級分還有段插曲，他說，學測成績未出爐前父母比他緊張，他也緊張起來，昨晚突然夢見一隻Q版的龍龍顯現他面前，他上前抱牠後心情就輕鬆許多，一早接到老師恭賀他考滿級分的簡訊，結果他錯拿英聽准考證去核對，一度覺得被耍了，後來媽媽發現他拿錯，再度核對「果然是真的」，當場與母親開心抱在一起。1060216

(中央社)