賀陳旦：一個月內盤點拼裝老大客車
交通部長賀陳旦今天表示，拼裝車一直被污名化，台灣大客車車體打造產業其實有獲得先進國家肯定，不過拼裝車確實有部分老化，正在盤點2006年前的老車，希望1個月內完成改善。
由台北市「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，13日傍晚結束行程，行駛國道5號準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡，引發外界關注遊覽車相關問題。
賀陳旦上午出席行政院院會後記者會，對於拼裝老車問題，他表示，拼裝車一直被污名化，台灣大客車車體打造產業其實有獲得先進國家的肯定，特別是日本會委託台灣業者生產中價位產品。
賀陳旦說，拼裝車確實有老化的部分，將要求2006年以前開始服務的車輛改善安全標準，交通部正在盤查老車數量，希望1個月內完成改善。
另外，在靠行遊覽車部分，賀陳旦指出，靠行情形在遊覽車業非常明顯，靠行遊覽車司機和公司遊覽車司機的權益有不公平的問題，交通部將於3週內檢討相關審議辦法，重新強化管理。
賀陳旦說，公路總局2006年時曾委託研究，想改善相關問題，但因為後來當時政府爭取陸客來台觀光，遊覽車快速成長，管理紀律才會鬆懈。
至於國內旅行團低價攬客問題，賀陳旦呼籲民眾向觀光局或消基會檢舉劣質團，政府將進行查核和公告，一起遏止低價劣質旅行團。1060216
(中央社)
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