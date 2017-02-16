空氣品質好差！台電2電廠降載134萬瓩

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今（16）日全台天氣穩定，大氣擴散不佳，空氣品質又受影響，環保署空品監測網顯示，西半部空品指標AQI一片橘紅之色，呈現「敏感橘」到「不良紅」等級，預計要到下周一才有機會改善，台電也啟動降載機制，減少發電134萬瓩，避免情況惡化。

今日空品以雲嘉南地區最差，AQI達到151，呈現對所有族群皆不良的「不良紅」等級，中部以北、高雄地區，AQI多半達到對敏感族群不良的「敏感橘」。環保署監資處長張順欽指出，今日高壓迴流風向偏東南，西半部天氣穩定容易出現濃霧，擴散條件不佳污染物易累積。

至於明日，張順欽說，情況與今天類似。周六東北風略為增強，北部可改善，但中南部仍不佳，周日東北風減弱，擴散再度變差，大約要等到下周一、二，華南雲雨帶東移，有機會替台灣帶來降雨，屆時空氣品質才可望改善。

台電表示，因應今日空品不良，台電在確保供電安全無虞情況下，啟動環保降載機制，自上午11時起至下午5時，台中電廠與高雄興達電廠共降載少發電達134萬瓩，其中包含台中電廠73萬瓩、興達電廠61萬瓩。

(中時)