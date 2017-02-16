LPGA》李旻厲害！澳洲賽67桿並列第2

21歲的李旻，澳洲公開賽首輪67桿並列第2。(美聯社資料照)

帶著去年季後贏得2場台巡賽重返LPGA賽場，LPGA3年級生李旻果然不同凡響！16日在澳洲女子公開賽首輪於第17洞(當天第8洞)獵到老鷹後士氣大振，轉戰後9洞再抓到4隻小鳥，這輪交出1鷹5鳥1柏忌676桿(-6)，與另3位國外選手並列第2，落後領先的地主選手柯克2桿。

李旻過去2年最佳成績於2015年美國公開賽獲得並列第12，16日以並列第2開局，給自己製造為爭取LPGA生涯首場前10與首冠契機。

今年邁入第3個球季的李旻，菜鳥球季出賽26場21場晉級，曾打出連續15場晉級紀錄，順利保住2016年全卡資格，但去年求好心切表現反而不如預期，參賽24場只有13場晉級，共吞下11場淘汰，且最佳成績只在橫濱輪胎獲得並列第22。

不理想表現深受打擊，但也讓她痛定思痛思考受挫原因，後透過閱讀強化心理素質，自此表現判若兩人，去年季後返台參加台巡賽，先在TLPGA公開賽贏得職業生涯台巡首冠，1月初再於總獎金1千萬元的日立慈善盃菁英賽，經4次延長賽終「摸黑」力退3屆冠軍泰國強將波南隆與旅日女將劉依貞封后，這2場台巡冠軍給自己今年在LPGA爭奪佳績贏得不少信心。

繼3周前在開幕戰巴哈巴菁英賽獲得並列第31之後，6日在澳洲女子公開賽火力全開，前9洞(球場第10洞至第18洞)，前6洞打出1鳥1柏忌，第8洞(球場第17洞)5桿洞獵到老鷹，前9洞打出34桿(-2)，後9洞打的更是超水準，於球場的第1、2、4、7洞抓到4隻小鳥，打出33桿(-4)，一舉衝至並列第2，為LPGA生涯最佳開局。

台灣女將首輪除了李旻之外，此戰為LPGA生涯處女秀為新人錢珮芸，以70桿(-3)暫居第17，為台灣女將唯二打出低於標準桿的選手。曾雅妮與業餘小將林子涵，同以73桿(+0)並列第61。

世界前2韓裔高寶璟與泰國女將艾莉雅，首輪表現平平，高以71桿(-2)並列第25，艾72桿(-1)並列第41。

(中時電子報)