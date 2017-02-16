7大地雷 害你假失智！

每天都在找鑰匙、找眼鏡，叫不出別人的名字…，中年人的記憶力已開始退步？其實，有7大地雷會讓人假失智。(示意圖/本報系資料照片)

每天都在找鑰匙、找眼鏡，叫不出別人的名字、打開冰箱卻忘了要拿什麼、時常在東翻西找、行程也記錯……，中年人的記憶力為什麼落漆？

1.訊息太多，大腦難負荷

台大心理系特聘教授梁庚辰認為，四、五十歲的人記憶力減退，應該跟負責記憶穩固的海馬及提取記憶的額葉退化沒有絕對關係（除非腦部已有退化性疾病，如早發性失智症），而比較可能是接收太多資訊、超載了，必須捨掉一些訊息才能容納新的訊息。中年人在家庭和工作上都負有重任，需要思考、記住很多事，大腦難免力不從心。

2.壓力是記憶力的大敵

一遇上壓力，記憶力就大大打折，造成「假失智」。台大醫院臨床心理師鄭婷文遇過不少中年人因為健忘、擔心是失智而就醫，檢查結果多半正常。

並不是壓力直接損害海馬或記憶能力，而是影響他們對自己的評估，把偶爾的健忘看得很重。這些中年人多半事業有成、身居要職或剛接手複雜的工作，工作要求高，有時手邊同時進來幾件事，他們只記得做前幾件，後面的就忘了。

3.分心、多工，記憶拉警報

台大職能治療系助理教授毛慧芬說，中老年人額葉中的抑制功能會慢慢減退。比如工作時同事在旁邊說話，以前可以抑制分心，不受干擾繼續工作，但後來愈來愈無法排除這些不相干的事。

中年腦易分心，卻又處在常被引誘分心的世界。工作時，一會兒Line在「叮咚」、一會兒有簡訊和電子郵件，還有臉書不斷更新資訊，大腦運作一直被打斷，要同時處理多項訊息，但可能對每個訊息都沒有深刻印象。

4.睡不好，記不牢

睡眠對記憶力非常重要。「偶爾一、兩晚睡不好沒有關係，但長期失眠就會影響記憶了，」台北榮總神經內科主治醫師王培寧說。

梁庚辰解釋，海馬白天接收了很多訊息，可用空間愈來愈少，於是利用睡眠時將記憶轉移到大腦皮質，才有空間容納新訊息。如果睡不好，海馬無法充分轉移記憶，第二天容量不足，就記不住新東西了。

5.生活習慣不良

找不到東西未必是記憶力有問題，而是缺乏好習慣。「如果每次都把鑰匙放在不同的地方，怎麼能要求大腦記得住？」普林斯頓超強記憶執行總監陳慶麒說。

就像電腦檔案也要用資料夾分類，要用時才能很快找到。「腦力應該發揮在思考、判斷、決策上，而不是花在記一堆瑣事。」所以，抽空整理生活空間，該丟的丟，該歸位的歸位，比操練記憶力更能幫助自己不再丟三落四。

6.更年期

王培寧說，女性進入更年期後，荷爾蒙變化大，也會影響記憶力，但通常不是長期的，等大腦適應了低濃度的荷爾蒙，記憶力應該就會好轉。

7.藥物副作用

王培寧說，有些藥物會影響記憶力，比如︰

●安眠藥、鎮靜劑︰長期失眠影響記憶力，常吃安眠藥也影響記憶力，該怎麼辦？王培寧建議，先嘗試非藥物療法幫助入睡，如果實在必須靠藥物，建議要在晚上12點前吃，如果等翻來覆去睡不著、凌晨3點才吃，藥效持續到白天，就會昏昏沉沉的。

●抗憂鬱劑

●感冒藥：有些減輕流鼻水、鼻子癢的藥物含抗組織胺、感冒藥或感冒糖漿含可待因，都可能讓人昏沉、反應遲鈍。

●治療巴金森氏症手抖症狀的藥

●抗乙醯膽鹼作用的藥物︰最常見的是腸胃藥。此外還有治療尿失禁、膀胱過動症的藥。

如果服藥後出現記憶力減退的情形，可向醫師反映，看是否能換藥。

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(中時電子報)