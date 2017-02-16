黨產遭凍 國民黨高市黨部中山獎學金停辦
國民黨黨產遭凍結，經費拮据，連開辦25年的高雄市黨部中山獎學金，也被迫停辦，這項消息傳出，許多等著申請的學子相當失望，高市黨部表示，在經費欠缺情形下，忍痛暫時無限期停辦獎學金，未來若情況許可，一定會爭取恢復。
國民黨高市黨部內部群組，15日發出公告，指因黨內財務困難，辦理行之有年的中山獎學金今年起必須忍痛停辦，回想設立之初，為鼓勵優秀學子、為國家社會培養棟梁的初衷，不得已暫時無限期停辦，盼黨員體諒、包容。
市黨部書記長胡美音表示，高市黨部中山獎學金最早於1991年，由原高雄縣地方人士捐款發起，長達25年來均以孳息支付，高中以上的青年黨員若成績優異皆可申請，高中組發給4000元、大學組5000元、研究所6000元。
她指出，每年上下學期共發2次，每次發出約20萬元，去年起受低利率影響，各組減少1000元，共52人獲頒獎學金，直到黨產遭凍結，再也無力支付獎學金，黨部審慎討論後，忍痛決定今年起停辦。
胡美音說，因財務遭限縮，黨中央除了黨工的薪水之外，完全無法撥給任何1毛錢，地方黨部除了裁撤人事之外，水電也得撙節開銷，高市黨部大樓去年起僅攝氏28度以上才開冷氣，且只有早上10點至下午4點開，其餘時間則開窗戶通風。
(中時)
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