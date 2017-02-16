勞動部突擊勞檢世豪通運

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

勞動部16日邀集相關單位前往位於台北市內湖的世豪通運公司進行勞檢，世豪公司代表（左）提供相關資料後，在會議室應付現場官員的提問。（鄭任南攝）

勞動部16日邀集相關單位前往位於台北市內湖的世豪通運公司進行勞檢，世豪公司代表（右）提供相關資料後，在會議室應付現場官員的提問。（鄭任南攝）

勞動部16日下午邀集相關單位前往位於台北市內湖的世豪通運公司進行勞檢，世豪公司代表提供相關資料後，在會議室應付現場官員的提問。

(中時)