汪笨湖逝世 王尚智嘆：沒人能站在媒體前一輩子
名嘴汪笨湖今(16日)上午病逝，享年65歲，曾任鳳凰衛視高層的資深媒體人王尚智稍早在臉書發文追悼，他形容汪笨湖立場鮮明，是讓會吸引他目光、具獨特魅力的媒體人，並表示所有媒體人到了晚年終究會洗盡鉛華，「從來沒有任何人，能站在媒體與大眾目光中一輩子！」感慨不論早走晚走，都有各自期限。
王尚智表示，汪笨湖吸引他注視的是強烈的個人特質，熱情且能準確聆聽基層意志，汪笨湖的文學才華也相當迷人，尤其是昔日那本小說《落山風》，他相當推崇，透露在汪笨湖上電視成名嘴前，「我算是對他有不少文化迷戀的想像與投射」。
回憶汪笨湖過往在媒體上意氣風發，王尚智嘆息表示媒體人的宿命最終會從「風華睥睨」走向「洗盡鉛華」，並祝禱汪笨湖在最後一刻，「得能返見一切自己當時所有『凝視基層苦難』的創作初衷，那個非常動人的最初」，償還該還的，獲得永恆安息。
(中時電子報)
關鍵字：汪笨湖
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