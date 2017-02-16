新北學測榜首 新莊高中董冠緯秘訣「問到懂」
(17:47更新內文)「下課時間就是抓著老師問問題！」新莊高中董冠緯學測考出74級分高分，是今年新北市榜首，他謙稱資質並不特別突出，學習秘訣是不懂的要問到懂，以紮實功夫面對學測硬仗。
董冠緯今天下午在同學和師長陪伴下，敲響新莊高中的「狀元鐘」，和全校分享好消息，師長們也相當開心，「距上次新莊高中拿下新北榜首，已經九年了！」
董冠緯謙稱自己只是運氣好，但導師、同學都異口同聲表示「根本不意外」，因為董冠緯在校成績都維持全校1%的排名，模擬考時也常考出全校第一的好成績。
董冠緯家住新莊，當初為了省下通勤時間，捨棄就讀板橋高中機會，選填離家只要10分鐘路程的新莊高中，「省下的半小時可以好好睡覺」，有好體力才有精神念書。
董冠緯除了學校課業，也很喜歡透過比賽涉獵各學門知識，他曾代表學校參加數理資訊能力競賽、英文競賽、遠哲科學競賽，也參加全國英文單字大賽、英文作文比賽，求知慾旺盛。
(中時)
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