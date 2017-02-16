減少後勤成本 美空軍願購輕型攻擊機

天蠍式攻擊機。(德克士隆公司)

美國空軍參謀長蓋特·高登菲（Gen Dave Goldfein）在規畫未來美國空軍的機隊安排，他認為購買低成本輕型攻擊機(low-cost, light-attack, fighters)做為反恐任務之用是個不錯的主意，他會希望購買300架。

《作戰飛機雜誌》(Combataircraft)報導，低成本輕型攻擊機提案，是由美國參議院國防委員會主席約翰·馬侃(John McCain)的書面文件中提出，該委員會提議美國空軍可以在2022年度之前，採購200架的低成本輕型攻擊機，這個想法得到高登菲的支持，高登菲說，如果順利，美國空軍在今年春天就可以試用現成的幾款完成設計的輕型攻擊機。

美國空軍先前通過了重武裝攻擊機A-10「疣豬」(Warthog)的延壽案，更新引擎、機壽等結構，至少會再服役到2025年。雖然A-10的營運成本比起F-15、F-16來的低，但是比起低成本輕型攻擊機來的高：A-10每小時的營運成本為1萬美金，而輕型攻擊機可以再一步降低到每小時的1千美金。

目前為輕型攻擊機準備最充份的是德克士隆(Textron AirLand) 的天蠍式(Scorpion)，而且美國空軍在這兩年內，對該機的研發提供了不少助益，因此外界猜測天蠍式會是優先候選者。天蠍式是由兩具噴射發動機為動力，在今年一月初完成了量產型，微幅修改了後掠角以增加航速，似乎也有意參與美國空軍新世代教練機T-X的競爭。

除此之外，新式、低階的輕型攻擊機計畫「OA-X」也在推動，OA-X是螺旋槳動力的，比奇飛機公司(Beechcraft) AT-6 「狼獾」式(Wolverine)或巴西航空工業公司A-29超級大嘴鳥(Super Tucano)式，這型飛機是在低到中等威脅的環境進行巡邏偵察或是可疑目標掃蕩之用。

開山刀式攻擊機SM-27，在機腹下設計了30公釐機炮。(圖/戰爭很無聊)

也有飛機公司打算設計新式輕型攻擊，來自明尼蘇達州的塔斯瓦蒂飛機公司(Stavatti)設計了螺旋槳驅動的「開山刀式」(Machete)，開山刀攻擊機分成兩種子型，分號是螺旋槳驅動的SM-27，和噴射動力的SM-28。開山刀攻擊機在設計初期就加裝威力強大的30公釐口徑7管旋管機炮GAU-8，這型機炮就是A-10攻擊的固定武裝，可見設計意圖就是「取代A-10」。被問道如何何A-10那樣耐打?該公司稱，他們研發了一種新式金屬泡沫材料，可以做為飛機的裝甲，這項研究得到美國能源部聯合開發，抗彈能力比傳統裝甲強的多。

目前開山刀攻擊機還在概念階段，可能無法滿足即將到來的低成本輕型攻擊機標案，但是研發者仍然對前景很樂觀，他認為即使趕不上美國空軍的標案，在目前的戰爭環境仍然很有發揮潛力。

(中時電子報)