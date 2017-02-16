警方查獲改造槍械子彈 通緝犯被逮

竹南警方查獲改造長短槍等違禁品。（警方提供）

涉嫌持有槍械的張姓男子，因詐欺案遭通緝也因而曝光被逮。（警方提供）

苗栗縣竹南警分局大同派出所，15日據報進行盤查，同時機警遠望監控大樓動靜，查獲張姓詐欺通緝犯，在租處起出空氣長槍1枝、空氣手槍1枝、改造手槍2枝、彈匣5個及子彈1顆。警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

大同派出所昨天接獲報案，指竹南大埔七街附近疑似有人開槍，警方到達現場卻未發現任何可疑，報案人電話又無人回應。勤務交接後再度前往守望觀察，隨後在大埔七街、大埔十街路口處，見1男子於七樓陽台眺望，與警四目相視時立即閃躲，行跡可疑。

警方隨即前往該民宅敲門盤查，發現36歲的張姓男子係分別被新竹、苗栗地檢發布詐欺通緝，經他同意搜索其租屋處，當場查獲槍械等違禁品。但他聲稱是從網路購買，有用BB彈試射過，另空氣長槍及改造手槍、子彈等則是友人寄放。

(中時)