H5N6增4例 明起全國禽隻禁宰禁運7天
農委會表示，今日又新增4例H5N6確診案例，除了防疫，17日起全國禽隻禁宰禁運7天，但室內飼養直接送往屠宰場的白肉雞，以及1日齡的雛雞不在此限，蛋品經過洗選等消毒，並附上獸醫師證明書，即可輸運販售。
據了解，針對禁運禁宰可能要造成的衝擊，農委會今日上午召集養禽業者進行溝通。養雞協會秘書長王建培表示，產業界不願見到禁宰禁運發生，衝擊很大。
養鴨協會理事長陳自成指出，他身為產業界領袖，禁宰禁運這麼大的事情，他卻從未接到政府通知討論，痛批「上情不下達」，官員都坐在辦公室，而非第一線，出了事情卻都只有官員講的對。
陳自成表示，禁宰禁運後，鴨隻在環境中不斷生長繁殖，假如有疫情，病毒濃度會在同一環境中不斷升高，政府根本因噎廢食，鴨子到了適合的歲齡就應屠宰，業者可以做好環境消毒。
根據農委會統計，台灣一天白肉雞庫存量約1萬公噸，目前庫存量有4萬噸，至少可支撐3天，也可用豬肉替代。其他禽肉部分，土雞一天需求量約5萬到10萬隻，目前庫存量有10萬隻，約能供應2天。鴨肉一天需求量為5000隻，目前庫存量大概也有5000隻，約可供應1天。雞蛋部分因產量足夠，最近價格不斷走跌，禁宰禁運期間應尚可供應。
農委會畜牧處指出，白肉雞有進口可以補充，也可用豬肉替代，目前豬肉每日屠宰上市量約2.3萬頭，禁宰禁運後第2日開始，會視情況增加豬肉屠宰量，一天約可增加1000至2000頭。
(集團連線報導)
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