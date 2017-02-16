家禽禁私宰4天？徐國勇：政院尚未決定

禽流感疫情擴大，農委會準備向行政院建議家禽禁宰禁運四天，對此，行政院發言人徐國勇在今日下午3時表示，行政院尚未拍板同意，視疫情情況再作研議。徐說，南韓這波禽流感已撲殺3000多萬隻，日本140萬隻，我近16萬隻，相對疫情情況較日韓好，但仍須非常高度警戒謹慎。

徐國勇說，最嚴重的時候是全面撲殺，這是最嚴厲的狀態，一旦發生禽傳人就會採取此一最嚴厲措施，而禁止屠宰是一個方式留在原地，就不會有屠宰或運送過程交互感染的問題，要達到防疫目的，就是要能讓病毒不擴散 疫情到一個程度會這樣處理。

他說，現在國內感染H5N6病毒有21場養殖場，已經撲殺15萬八千多隻家禽，將近16萬隻， 韓國已經撲殺3500多萬隻，日本140萬隻 我們相對疫情控制較好 但還是不能大意，仍然必須謹慎。

(工商)