彰化成功高中當年5B生，今年學測可進台大

彰化縣立成功高中黃竣鴻（右起）、陳柏誌、楊景豐學測成績都達錄取台大標準，校長許偉志（左二）頒給獎學金鼓勵。(鐘武達攝)

開竅了！陳柏誌與楊景豐，3年前就讀彰化縣立成功高中國中部，會考成績都只有5B，直升高中部後因為老師的循循善誘以及自己摸索出學習興趣 ，今年學測成績都達56級分以上，還可望透過繁星擠進台大的窄門。

校長許偉志說，縣立成功高中今年第5屆，學測成績達標人數較往年成長了3倍，而且這項紀錄還是由直升的5B學生所締造，難能可貴，更也印證了「只要肯努力，就一定有機會」。

成功高中參加今年大學學測，黃竣鴻以60級分創下成功高中學測成績紀錄。黃竣鴻3年前也是就讀成功高中國中部，會考成績3A2B，原本可以到明星高中就讀，但他選擇直升。同樣達到錄取台大標準的他說「選擇留在成功高中高中部，是正確的決定」。

學測57級分的陳柏誌與56級分的楊景豐，國中時期「看到書就討厭」，所以成績並不理想

，後來直升進到高中，他們說，「或許是找到念書的竅門，開始變得喜歡念書」，3年來，他們會自己規畫參加輔導課、晚自習，成績才會後來居上。

從不愛念書的小孩到有機會進入台大，陳柏誌與楊景豐都說，自己都覺得意外。

(中時)