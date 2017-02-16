北市試辦延後上學 校長憂無導師時間
台北市這學期開始試辦中小學延後上學，中小學校長協會今天發出聲明，憂心擠壓了晨間的「導師時間」，對學生影響很大。
校長協會指出，現代人忙著工作，導師已漸漸取代家庭教育的功能。原本晨間的「導師時間」，就是師生溝通最好的機會，可以增進師生信任，或是由老師陪學生閱讀、指導生活常規等。
然而試辦延後上學，學校多半直接取消導師時間，校長協會憂心政策會適得其反。另外，即便延後上學，許多家長為了工作，還是提早送學生到校，學校還是得協助安置，且拉長了導護時間，卻不見得找得到家長支援。
校長協會建議，延後上學試辦一學期後，應進行「實證研究」，才有公信力。1060216
(中央社)
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