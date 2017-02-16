防範禽流感 嘉市加強查緝非法屠宰
禽類流感疫情升溫，嘉義市政府有鑑於鄰近縣市相繼出現疫情，將加強查緝非法屠宰禽類，並督促業者嚴格進行禽舍防鳥、門禁管制等措施。
市府建設處表示，嘉義市目前僅有3場養雞場，飼養數量約2萬1000多隻，其中蛋雞2場、種雞1場，沒有肉雞、鴨、鵝及火雞場，禽類飼養情形相對單純。
為了防範禽流感疫情，市府將針對養禽業者，嚴格督促實施禽舍防鳥措施、門禁管制、人車進出、禽舍清潔消毒等工作。
市府表示，目前嘉義市各畜牧場禽隻健康情形尚無異狀，市府已由建設處、衛生局、環保局等單位組成違法屠宰聯合查緝小組，針對傳統市場進行非法私宰查緝。
市府強調，若查獲業者販售非法屠宰禽類，除全數沒收銷毀外，也將依違反畜牧法規定，處以新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。
衛生局也籲請業者注意個人衛生防護，在接觸禽類及蛋品後，應徹底以肥皂清潔手部、不直接接觸眼口鼻等黏膜處；若出現發燒或上呼吸道感染，應戴上口罩，儘速就醫，並主動告知醫師職業別及接觸史。
此外，市府消保官也呼籲市民，若發現市場上有囤積或哄抬雞、鴨、鵝肉品價格，不論生鮮或熟食，可向市府檢舉，市府將依法移送公平會嚴處。1060216
(中央社)
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