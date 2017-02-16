印度艦載機訂單 各廠在印度航展競爭

為爭取印度海軍艦載機約150億美元訂單，包括美、法及瑞典在2017印度航空展紛紛展出自家最優秀的戰機，印度自製光輝戰機雖然傳聞出局，但也卯足勁讓媒體上機宣傳。

印度海軍計畫採購44架艦載機，金額估計達150億美元，波音F/A-18E超級大黃蜂、法國達梭公司飆風戰機（Rafale）、瑞典紳寶（SAAB）的獅鷲（Gripen）戰機艦載機版都在這次印度航空展（Aero India）加入角逐。

波音公司雖未讓F/A-18參加這次印度航展的空中表演，但不願具名的波音公司經理告訴中央社記者，波音公司已把F/A-18E包括技術轉移的「來印度製造」（Make in India）計畫提交給印度政府，就等待印度政府做出選擇。

波音強調，F/A-18E在航空母艦上的可靠與可操作性，已透過許多實戰證實，絕對符合印度海軍的需求。

已取得印度空軍36架飆風訂單的法國達梭，這次除在印度航展靜態展示區擺放1架飆風戰機，搭配各機型解說看板供參觀者了解外，另派出兩架飆風戰機參加空中表演，盼能再搶到印度訂單。

瑞典紳寶的獅鷲E型（Gripen JAS-39）戰機雖傳因印度海軍偏愛雙發動機戰機而出局，紳寶仍在靜態展示區擺放一架獅鷲戰機展示，更派出3架獅鷲D型戰機參加空中表演，同時也在展場擺出獅鷲E艦載機版的模型，希望爭取印度空軍單發動機戰機和印度海軍艦載機訂單。

印度耗費30年研製完成的光輝（Tejas）戰機，雖然已取得印度空軍83架近5000億盧比（新台幣近2500億元）訂單，但在爭取海軍艦載機訂單時，傳聞被海軍拒絕。

不過，在印度航展中，生產光輝戰機的印度斯坦公司（HAL）仍在靜態展示區擺放一架光輝戰機展示，派出多架光輝戰機參加空中表演；同時還首開先例，邀請「新德里電視台」（NDTV）記者搭乘光輝戰機飛行，體驗光輝戰機的性能。1060216

(中央社)