家陷經濟困境 小綠綠不畏挫折錄取台大
北一女中劉宜婕的父親去年收掉公司，家裡經濟陷入困境，她申請10幾筆獎學金補貼家用，不畏挫折、樂觀看待一切，去年底透過台灣大學「希望入學」管道錄取台大財金系。
劉宜婕從小三起與父親、弟弟同住，父親經營貿易公司，常進出口貨物到日本，去年7月經營不善而收掉，加上弟弟小時因先天性心臟病開刀，導致左腦中風，右側身體萎縮、長短腳、脊椎側彎，家裡需負擔醫療費用，經濟陷入困境。
儘管如此，劉宜婕個性仍樂觀、正向，她笑說，人生有起有落，當然，同學家境較好，難免有時會感到自卑，「就把阻力化為助力，大家都沒有的東西是我的優勢」。
她坦言，父親是個樂觀的人，這點也深深影響她，「感謝爸爸一直在我們旁邊，任何大小事，都可以一起商量、討論。」她跟父親感情好，遇到困難、挫折時，會跟爸爸聊聊天、也會相互調侃，排解情緒。
劉宜婕去年底透過台大「希望入學」管道，錄取財金系，她說，未來會繼續申請獎學金，也會找家教工作，持續補貼家用。有老師透露，劉宜婕家境清寒，連吃飯都成問題，但劉宜婕個性開朗，是個相當優秀、努力的孩子。1060216
(中央社)
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