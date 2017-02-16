臉書被封鎖已讀不回 年輕人憂鬱風險增
在臉書被封鎖、負面回應、訊息已讀不回，是很多人共同經驗。研究發現，年輕人在臉書遭遇負面人際經驗，增加憂鬱風險3.2倍。
董氏基金會心理衛生中心今天表示，2016年臉書統計數據顯示，台灣使用臉書的月活躍用戶數已突破1800萬人。使用臉書拍照打卡、互相留言、按讚是許多人和朋友維持互動方式，但根據美國一項研究指出，在臉書遭遇負面人際經驗，會增加年輕人憂鬱的風險。
這項研究為美國布朗大學2016年發表於青少年健康期刊，研究對象為264名年輕人。結果發現，82%受試者表示在使用臉書後至少有一次負面經驗，如被霸凌、不友善、被誤解或不想要的聯繫，63%的參與者表示有過4次或4次以上的負面經驗，24%的參與者呈現中度至重度的憂鬱症狀。
研究者指出，即使控制相關干擾變項後，有負面臉書經驗的人出現憂鬱症狀的風險，是沒有負面經驗者的3.2倍。
桃園市立療養院兒童精神科主任陳質采表示，常見的臉書負面經驗包含得到較負面回饋，如被按哭臉或生氣表情、被封鎖、因發表不同看法而遭批評，或私訊被已讀不回等。實際與網路上的人際互動經驗會相互影響，不擅與人交際且課業表現不理想的青少年，渴求人際互動時，容易過度仰賴社群媒體。
陳質采說，許多年輕人喜歡為了獲得正向回饋或支持，選擇在網路上討拍或取暖，但許多憂鬱傾向青少年選擇討拍，卻不願意實際解決問題。
當父母發現孩子出現食慾不振、失眠、緊張、煩躁、情緒低落等憂鬱症狀時，需多加留意孩子網路交友狀況，建議父母不要以批評的方式勸阻孩子使用臉書，平時可以與孩子聊聊生活狀況，了解交友對象。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，使用臉書會影響自我認知與自信。若因在臉書上感受到不切實際的說法而造成不舒服的感覺，可以透過移除留言或離開社群網站等方式，讓自己冷靜，且也應認知到，有些惡意攻擊的言語並非事實。1060216
(中央社)
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