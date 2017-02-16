歐美屢祭雙反稅 陸擬訴諸爭端解決機制

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歐美近期裁定對多項陸製產品課徵高額反傾銷和反補貼稅。中國大陸商務部發言人孫繼文今天說，陸方堅決反對貿易保護主義，將採取一切必要措施維權，必要時訴諸爭端解決機制。

中新社報導，中國大陸是近年遭貿易救濟調查最多的國家。今年以來，陸製不銹鋼、輪胎、非晶矽織物等產品又被歐美裁定課徵高額反傾銷和反補貼稅，部分產品「雙反」稅率合計超過260%。

孫繼文上午在中國大陸商務部記者會上表示，中國大陸對各國動輒以貿易救濟調查名義，損害陸資企業正當貿易權益，過度保護本國產業的做法和傾向表示「嚴重擔憂」。

他指出，濫用貿易救濟措施將損害相關規則公正性、權威性和有效性，無助從根本上解決被保護企業面臨的問題，損害上下游產業和消費者利益，也可能擾亂全球和雙邊正常貿易秩序。

孫繼文說，中國大陸堅決反對貿易保護主義，將採取一切必要措施維護產業安全和企業合法權益，包括積極對外交涉、指導商協會和企業加強應訴、鼓勵產業對話合作，必要時訴諸有關爭端解決機制。

中國大陸商務部1月公布，2016年中國大陸共遭遇來自27個國家和地區發起的119起貿易救濟調查案件，案件數量年增36.8%，創歷史新高；涉案金額143.4億美元，年增76%。1060216

(中央社)