勞動部交通部重申 工時規範沒有不同調

我要評比

勞動部及交通部今天再度重申，對於遊覽車司機工時規範的部分，並沒有不同調。司機除必須符合勞基法外，也須符合汽車運輸業管理規則。

國道5號13日晚間發生賞櫻團遊覽車翻車意外，造成33人死亡，外界對司機工時規範部分，勞動部跟交通部不同調的質疑聲浪不斷。對此，勞動部跟交通部今天在啟動「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案」記者會中，重申駕駛需兩法規都符合。

交通部的汽車運輸業管理規則規定每日駕車時間不得超過10小時，而勞基法的規定則是包含待命時間等都屬於工時，且1天不得超過12小時。勞動部強調，駕駛員兩法規都必須要遵守。

另外，外界提出長途車程必須啟用雙駕駛部分，公路總局說，如果遊覽車出勤的工時太長，當然要有相關安排，超過工時上限時就需要有替代司機的準備。

勞動部則說，以勞動法規來說並無相關規範，雙駕駛是否可以避免工時問題，還需主管機關考量。不過，外界需思考雙駕駛，1人在副駕駛座算是什麼樣的狀態。1060216

(中央社)