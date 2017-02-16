國道車禍 啟動旅行社遊覽車專案稽查

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遊覽車國道車禍造成嚴重死傷，勞動部今天宣布啟動旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案，將著重在工時、休息、休假，優先稽查路線偏遠、高肇事率路段或遊覽車評鑑丙或丁等業者。

13日晚上蝶戀花旅行社主辦的武陵農場一日遊，在國道上發生嚴重車禍，造成33人死亡慘劇。

勞動部、交通部等相關主管機關今天宣布，即日起至4月20日止，啟動「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案」，將會優先針對遊覽車評鑑丙等跟丁等，及有多次違規的業者為稽查對象。

勞動部次長郭國文強調，從今天起全國全面不限家數稽查。交通部觀光局表示，會以1日遊為主，優先把行程早出晚歸或搭車時間長的列為優先對象。

勞動法令部分，勞動部職安署長劉傳名說，會以工時、休息、休假跟例假等法令規定為檢查重點，輪班、健康檢查、勞保跟退休金部分也都是稽查重點。

專案檢查完畢後1週內，勞動法令的檢查結果及裁處情形，由勞動部負責登錄至相關勞動檢查資訊管理系統；交通部主管的稽查結果則依其主管權責處理。

如果有發現違反相關法令情事者，除了通知事業單位改善外，3個月內將進行複查，業者連續違反或有情節重大者，將會加重處分。1060216

(中央社)