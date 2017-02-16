學測數學難度高，屏東區最高74級分

屏東中學學測成績表現亮眼，70級分以上共有12人。（林和生攝）

陸興高中李紹慈（右2）70級分榮獲全校榜首，將以台大法律為目標。（林和生翻攝）

屏東高中74級分林紘晟，未來想走有機農業，替農民發聲。（林和生攝）

大學學測放榜，今年屏東區最高74級分，其中屏東高中林紘晟曾代表學校參加第15屆地理奧林匹亞冠軍，未來想進台大生物產業傳播暨發展學系，為台灣有機農業發聲。

林紘晟說，參與地理競賽專題是做有機農業相關，從中發現「行銷」是目前產業最欠缺的一環，當然消費者對有機農業認知有一定水準，但包括對環境益處及農民利益的額外價值更需要被凸顯，家中從事推廣魚菜共生，盼結合家業與學業，為有機農民盡一分力。

僅差國文一科即得滿級分，他一派輕鬆指出，成績已經比想像中高，是否滿分對他來說意義不大。屏東高中秘書孔志明表示，今年數學科難度高，對於文組學生相較吃虧。屏中共12人成績達70級分以上，全都是理科學生。屏女今年僅3位學生70級分以上，最高71級分。

出身低收家庭的屏中學生王駿紘獲得72級分，為省下補習費用，特地上網搜尋各科準備要領，還會與同學商借講義閱讀，受到父親維修工人影響，未來以台大機械為目標，更希望能到國外留學，對探索世界展現強大企圖心。

陸興高中榜首李紹慈獲70級分，遠從高雄市六龜區到屏東就讀，平時住校，放假會返家協助家人檳榔生意，放榜後校方特地到高雄家中貼榜，街坊鄰居都來恭賀，她開心的說，要以台大法律系為第一志願，未來想當個稱職的檢察官。

(中時)