賣淫扯賣酒依偽證起訴 劉喬安當庭認罪
「太陽花女王」劉喬安，3年前遭周刊踢爆是高檔援交妹，她控告周刊妨害名譽。北檢傳她作證時，她堅稱去賣酒不是援交，檢方勘驗LINE對話紀錄等，認定她說法不實，依偽證罪起訴。台北地方法院今(16)日下午首度開庭，劉喬安當庭認罪，泣訴自己只是單親媽媽，擔心女兒遭霸凌或欺負，被媒體大陣仗嚇到，沒有勇氣面對才說謊，請求給自新機會。
劉喬安雖然認罪，但她的委任律師陳欽煌卻做無罪答辯。律師不平的說，這整個事件都是周刊記者設計主導，並以竊錄方法製作報導，且證人鄺姓記者偵查中也說，是由該周刊丁姓記者指揮他裝針孔攝影機，進行竊錄。
法官聽完劉喬安和律師的陳述，認為劉雖認罪，但律師做無罪答辯，諭知本案不宜改由簡式審判程序，改期3月16日由合議庭開審理庭。劉喬安聽聞下次庭審將會結案，最後陳述時，瞬間噙淚泣求法官體諒她當時不是公眾人物，只是個無助的單親媽媽，「小孩是我的一切，我很害怕她會受到欺負和霸凌」，被媒體大陣仗嚇到，沒有勇氣面對才說謊，「現在我已經撐過來，靠自己力量獨力撫養女兒，希望法官給我自新機會。」
(中時)
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