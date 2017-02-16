賞櫻團翻車死傷慘 中市警教阿公阿嬤搭遊覽車安全
賞櫻團國道翻車意外造成嚴重傷亡，乘客大多為中高齡長輩，中市太平警分局日前在長青學苑進行交通安全宣導，提醒搭乘遊覽車要注意車齡、車胎紋及使用緊急按鈕手動開門等事項，參與的阿公阿嬤都頻頻驚呼點頭表示，上車前一定會仔細觀察，不符規定拒絕搭乘。
太平警分局近來將在轄內各長青學苑、社區活動中心巡迴辦理交通安全宣導，鑑於老人交通事故頻傳及賞櫻遊覽車事故悲劇，特地針對搭乘遊覽車安全製作投影片進行宣導。
交通組長郭廷鍇在會中表示，搭乘遊覽車應查看車子的外觀有無出廠年份，車齡勿超過15年；輪胎的「胎紋」不足1.6公釐者，應拒絕搭乘；學習利用緊急按鈕進行手動開門；行車時必須繫上安全帶，以增加安全性。
郭廷鍇並以投影片方式展現太平轄區的交通現況，提醒長輩外出時要穿鮮豔衣服，不要隨意穿越馬路，以維安全。
賞櫻團國道翻車傷亡慘重，畫面令人怵目驚心，在場長輩聽完交通宣導頻頻驚呼點頭，活動中還發送寬版反光條、限量版LED閃光警示燈，為長輩外出運動安全加分。
(中時)
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