拳擊》年底舉辦職業賽 對岸拳王來台慶賀

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拿下WBO大中華區金腰帶的中國職業拳手徐雀(中)與教練田東(左)特地來台慶賀中華民國拳擊發展協會理事長郭枝來(右)年底將舉辦職業賽事。(黃邱倫)

為了將台灣拳擊推向職業化，中華民國拳擊發展協會理事長郭枝來決定在年底12月25日舉辦一場職業賽，中國大陸職業拳手、WBO大中華區羽量級拳王徐雀16日特地來台慶賀，希望大家能多支持拳擊活動與賽事。

郭枝來表示，「我推廣拳擊運動已經超過30年了，現在已經70歲，現在深深感覺人生70才開始，目標是將台灣拳擊職業化，有夢最美，築夢踏實，會努力將年底這場職業賽成功辦起來。」

現年27歲的徐雀，恩師是2012年倫敦奧運帶領中國女子拳擊隊拿到3面獎牌的田東，而田東則與郭枝來於1989年前往北京指導過的學生之一，因此，郭枝來可說是徐雀的師祖。

來自浙江的徐雀，2003年開始接觸拳擊，2013年退役後曾擔任電視劇組幕後武術指導，曾與著名影星姜武、張藍心與黃力行一起工作，後來與鄒市明、楊連惠與馬一鳴攜手進軍職業拳壇，目前戰績7勝、1敗、2平、2次將對手KO，去年奪得大中華地區WBO金腰帶。

(中時電子報)