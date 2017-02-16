拳擊》年底舉辦職業賽 對岸拳王來台慶賀
為了將台灣拳擊推向職業化，中華民國拳擊發展協會理事長郭枝來決定在年底12月25日舉辦一場職業賽，中國大陸職業拳手、WBO大中華區羽量級拳王徐雀16日特地來台慶賀，希望大家能多支持拳擊活動與賽事。
郭枝來表示，「我推廣拳擊運動已經超過30年了，現在已經70歲，現在深深感覺人生70才開始，目標是將台灣拳擊職業化，有夢最美，築夢踏實，會努力將年底這場職業賽成功辦起來。」
現年27歲的徐雀，恩師是2012年倫敦奧運帶領中國女子拳擊隊拿到3面獎牌的田東，而田東則與郭枝來於1989年前往北京指導過的學生之一，因此，郭枝來可說是徐雀的師祖。
來自浙江的徐雀，2003年開始接觸拳擊，2013年退役後曾擔任電視劇組幕後武術指導，曾與著名影星姜武、張藍心與黃力行一起工作，後來與鄒市明、楊連惠與馬一鳴攜手進軍職業拳壇，目前戰績7勝、1敗、2平、2次將對手KO，去年奪得大中華地區WBO金腰帶。
(中時電子報)
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