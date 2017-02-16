邱鏡淳爭取中央補助基礎建設155億元
為加強大新竹多項基礎建設，同時爭取五楊高架延伸到苗栗頭份路段，新竹縣長邱鏡淳近日率縣府1級主管赴行政院，向政務委員張景森提報包括五楊高架延伸及新竹縣4年16項重大施政建設提案共近155億元經費，初步獲得張景森允諾支持。
邱鏡淳此次的提案包含交通5項、文化3項、水環境營造3項、數位2項、綠能環保2項、其他1項等共16項，總工程經費154億6504萬元。
邱鏡淳說，大新竹生活圈生產競爭力雄厚，人口持續成長，加速各項公共建設以滿足生活需求的工程，一刻也不能等。
其中，竹北交流道改善計畫在今1月20日已獲行政院同意，此次提出的旗艦計畫5項交通建設即佔超過115億元。
邱鏡淳表示，為改善竹科周邊交通，中山高五楊高架橋南下終點到湖口交流道及竹北交流道瓶頸現象的化解，能在此次擴大公共建設4年計畫中，一併達陣。
5項交通工程計畫包括台68線延伸工程20億餘元、竹北市光明六路新建地下道工程13億餘元、竹科北2高寶山交流道聯絡道拓寬工程22億餘元、台1線替代道路57億餘元、寶山鄉停車場興建案2億餘元。
3項文化建設包括3處地景藝術的浪漫台三線新竹縣跨域計畫10億餘元、新埔宗祠博物館計畫1億餘元、竹北六家水圳文化景觀再現計畫2億餘元。
2項綠能環保建設包括建置國際環境教育園區3億元、建構區域資源循環示範園區及產業體系10億。
3項水環境營造為新豐坡頭漁港整體開發暨遊艇碼頭興建計畫5億餘元、頭前溪高灘地簡易棒壘球場與足球場及河濱公園案7000萬、竹北豆子埔溪蓄洪池暨景觀環境營造工程1億餘元。
2項數位建設為數位科技基礎建設案7000萬元 、4G智慧寬頻應用城市推展計畫7300萬元。另，芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建計畫2億餘元。
(中時)
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