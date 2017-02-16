彰女李品萱學測75級分 超迷CNBLUE人氣樂團

彰化女中李品萱拿下75級分。（吳敏菁攝）

彰化女中李品萱，是校園美少女，學測拿到75滿級分。（吳敏菁攝）

李品萱滿級分，第一志願是台大經濟系，今天彰化校長鄭曜忠特別送她「經濟的創意樂章」一書，鼓舞她的「志向」。（吳敏菁攝）

彰化女中李品萱拿下75級分，她謙虛直呼「意外啦！」品學兼優的她，還是校園美少女，學測拿了滿級分，想填學校應都無往不利，第一志願是台大經濟系，心中的夢寐以求，則是飛到日本參加CNBLUE韓國人氣樂團的演唱會。

李品萱姊姊也是彰女畢業，就讀陽明醫學系，她還有個雙胞胎弟弟，今年也考得69級分，一家兄弟姊妹都超優秀，她說，沒想過考滿級分，學校段考不曾衝出這麼好成績，認為抓對方向很重要，不要太拘泥細節。

李品萱善用時間，留校晚自習，回家就不再嗑書了，高三課業重，她說紓壓方法，就是看看韓劇。超迷CNBLUE人氣樂團的她，說起讀書方法，覺得沒什麼特別啊！但一說起了偶像，眼中神采就來了，最難忘去年台北參加CNBLUE人氣演唱會，演唱會晚上卻是一大早就到會場外逛，排隊買人氣商品手燈、Ｔ恤，升學啊、考哪個學校啊

，全拋九霄雲外，「還很久啊」。

李品萱學測成績，讓好多人羨慕，她則羨慕CNBLUE一年在日本舉辦16場演唱會，夢想飛到日本再體驗現場演唱，而回歸現實，直覺讀經濟系應該蠻有趣，今天彰化校長鄭曜忠特別送她「經濟的創意樂章」一書，鼓舞她的「志向」。

彰化女中今年學測再創佳績，70級分以上22人，今年全國總級分頂標為62級分，彰化女中總級分頂標人數123人，約佔21％，全國總級分前標55級分，彰化女中達前標303人，佔52％。

另外，黃柏雅經特殊選才管道，已錄取交通大學電機工程學系；姚曉蓉希望入學錄取台灣大學職能治療系；黃詠晴為奧林匹亞選手保送台灣大學地質學系。

(中時)