曉明女中雙姝滿級分 相信自己專注當下

我要評比

106學年度大學學測成績今天公布，台中曉明女中有2人獲滿級分（75級分），她們分享滿級分心得，陳蓉秀表示，只要相信自己將能水到渠成；陳品妘指出，凡事專注在當下。

曉明女中高三戊班的陳蓉秀認為，在一個以成敗論英雄的社會，不要太在意他人的眼光與評論，因為那都不是絕對的。只要相信自己，照著自己的規劃步調走，將能水到渠成地完成目標。

陳品妘在高中三年期間從不補習，她憑藉「專注當下、認真上課、認真休閒」是保持讀書動力的不二法門，最終在大學學測中衝出好成績。

陳品妘對科學研究充滿興趣，參加校內自然科實驗抽測競賽，獲得化學科第二名，並代表學校參加「亞太科學營」，她也喜歡寫寫小說，曾獲中台灣文學獎佳作。

曉明女中74級分的同學有6位，分別為蔡筠辰、劉容妤、辛詠萱、林菀茜、崔令欣、梁如青等。1060216

(中央社)