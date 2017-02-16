傳AIT駐陸戰隊 AIT：無法評論

我要評比

前AIT處長楊甦棣表示，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址。AIT發言人今天對此表示無法評論。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）以書面答覆表示，美國在台協會的內湖新館展現美國現在到未來都會持續深化對台灣的承諾。按照美國在台協會現址的慣例，美國在台協會的人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。

但游詩雅說，「我們無法公開討論維安的細節」。

美國在台協會內湖新館完工的日期預計大約是2017年中。

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣在華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）研討會上表示，美國在台協會台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。1060216

(中央社)