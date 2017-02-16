過年連開百萬頭獎 彩券行雙胞胎兒子學測考佳績

花蓮四維高中雙胞胎兄弟彭勝康（左）、彭勝軍（右）讀書全都自己來，這次學測分別考取68級、72級優異成績。（四維高中提供）

花蓮市中山路上一連開出三個百萬頭獎的彩券行，今早又放起鞭炮祝賀，週遭鄰居以為又開大獎，老闆開心直說，雙胞胎兒子學測成績分別考到72級、68級佳績，孩子們的優異表現，比開出頭獎更值得慶祝！（張祈攝）

花蓮市中山路上一間彩券行農曆年前起一連開出3個百萬大獎，堪稱花蓮今年最旺的店家，老闆彭成坤今天上午在門前開心放鞭炮，路過民眾以為又開出大獎，前來祝賀才知道，老闆的雙胞胎兒子今天學測成績分別考到72級、68級佳績，彭坤成得意地說，孩子們的優異表現，比開出頭獎還開心！

大學學測成績今天開放成績查詢，就讀花蓮四維高中的雙胞胎兄弟彭勝軍、彭勝康分別考取72級、68級分，因兩人正在高雄畢業旅行，透過電話訪問哥哥彭勝軍說，「成績還在預料之內，還算滿意！」，而弟弟則說「還可以考更好，考慮報名指考」。

兩兄弟出生間隔2分鐘，長相、個性都十分相像，兩人都以醫科為第一志願，善良的他們都希望能以自身能力幫助更多人，哥哥說想要朝向外科，弟弟則說想要朝向內科，不排斥未來一起合開間兄弟診所。

成績出來，兩兄弟都還沒打電話回家報喜訊，爸媽就已查到兒子的好成績，興奮的放鞭炮慶祝，彭爸爸談起兒子滿是驕傲情神情，兒子們從小乖巧善良，在還看不懂的國字的6歲年紀，就主動告知爸媽說要吃素，他強調，兒子們讀書全都自己來，沒有補習過，假日還會跟著爺爺奶奶做志工，主動幫忙家中生意。

原本就打算今年收掉的彩券行生意，過年前至今一連開出刮刮樂、樂透大紅包等3次大獎，彭爸爸說，過年得獎的刮刮樂就是弟弟親手賣出的，而大樂透百萬大紅包則是哥哥以電腦選號賣出，彭爸說，不會延後收店計畫，這輩子人生最大獎就是生出3個乖巧兒女，已經非常滿足。

(中時)