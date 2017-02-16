民眾遭假檢騙走147萬 南投檢警緝2嫌
南投市上月發生歹徒假冒檢察官以民眾涉及刑案為由，要求交付帳戶內存款監管的詐騙案，南投縣政府警察局南投分局接獲報案，分局長邱主文指示成立專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦，13日在桃園市緝獲黃姓及宋姓嫌犯。
警方表示，兩嫌在1月間假冒檢察官欺騙廖姓民眾，稱其涉及洗錢案件，要監管其帳戶存款，以偽造之「法院監管證明」傳真單前往被害人住家詐騙，被害人信以為真，將帳戶內存款分5次提領計新台幣147萬元交給歹徒，事後發現遭騙報案。
南投分局專案小組人員經調閱監視器影像及比對相關資料分析，發現黃、宋2名嫌犯涉有重嫌，經專案人員多日跟監埋伏後鎖定2名歹徒行蹤，由南投地檢署檢察官王元隆指揮偵辦，於桃園市2嫌落腳地點逮捕將之逮捕。
該案偵訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送南投地方法院檢察署，經檢察官向法院聲押獲准，初步了解該詐騙集團至少涉及中部5起詐騙案，南投分局呼籲相關被害人出面指認，同時將擴大查緝詐騙集團幕後主腦。
(中時)
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