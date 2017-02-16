金中學測成績揭曉，榜首還是3年前的他

金中學測成績前3名的同學，在歷史建築「白宮」廣場歡呼。（李金生攝）

金中校園環境優雅，學生多元化表現獲得肯定。（李金生攝）

校長廖俊仁強調，未來將就英、數教學進行檢討和調整。（李金生攝）

106學年大學學測成績出爐，金門高中前3名同學分別是何冠達72級分、吳苡謙67級分和李珺66級分。他們不但功課好，在音樂、體育方面也各有專長和興趣，在師長眼中都是五育均衡的好學生。

金中有325名應屆畢業生，今年學測70級分以上1人，60-69級分12人，50-59級分45人。國文滿級分有盛琬茹與楊曜竹2人；英文滿級分何冠達1人；數學滿級分吳宇棠1人；社會滿級分有何冠達、李珺、郭大維與楊曜竹等4人；自然滿級分何冠達1人。

校長廖俊仁指出，其中最高級分的何冠達有3科滿級分，楊曜竹則有2科滿級分。該校今年70級分以上僅有1人，較去年的3人少，相對於今年全國滿級分人數118人，較去年少20人，創7年來新低紀錄，反映今年考題較去年難的事實。

廖俊仁並表示，該校同學的英、數2科在全台評比中，成績屬於中段班，在今年考題與去年相較偏難的情況下，擴大成績落後的效應。校方已啟動相關輔導機制，將針對個人申請的備審資料、口試部分進行輔導外，也將就未來教學進行檢討和調整。

3年前第1屆國中教育會考就是榜首的何冠達，以平常心看待學測的成績，他說因為媽媽幾年前罹患乾眼症，看到中醫師洪金烈在她的腳背針灸，情況很快獲得改善，對中醫留下很深刻印象，因此考慮選擇就讀中醫，希望自己也能成為1位好醫生。

平日喜歡打桌球，也加入學校桌球社的何冠達表示，他總是在老師教過新課程後，馬上用心複習，絕不讓課業愈積愈多，每天讀書時間加起來1個半小時，沒有在外補習，但會買一些輔助教材來讀，晚上10時就上床睡覺，盡量保持規律的生活習慣。

何冠達與傾向選擇師保的吳苡謙、李珺3人都是同班同學，在班導師黃主真的眼中，他們都是多才多藝的好學生。李珺對籃球和音樂都很有興趣，也很熱中於校園社團活動，吳苡謙也打得一手好桌球，並在管樂有不錯的學習表現。

(中時)