蔡衍明捐水神機 盼幫助防治疫情
禽流感疫情蔓延，全台各地多處出現確診案例，花蓮縣玉里鎮三民養殖區一處飼養鴨禽的養殖場，昨日也確診撲殺近3000隻鴨隻，旺旺集團董事長蔡衍明為幫助防治疫情，捐助15台水神機給花蓮，安裝在縣府、防疫所、屠宰場及玉里鎮公所等地，盼能為疫情盡一份心力。
H5N6病毒禽流感疫情急劇升溫，全台各地養殖場傳出雞鴨等禽類暴斃，花蓮縣玉里鎮三民養殖區前日也檢疫出染病的鴨隻，防疫所人員更撲殺近三千隻鴨禽，重要路段進行人車管制，避免疫情擴散。
旺旺集團英屬維京群島商望普貿易有限公司台灣分公司台北電解水事業發展部蕭煒翰表示，主要是針對花蓮縣發生禽流感的疫情，總部知道後，對此相當關心，董事長特別指派水神部門提供15台的抗菌產品，來結合地方對抗疫情。
蕭煒翰表示，這15台水神是水神次氯酸水的製造機，主要可以針對禽流感病毒來做一個有效的殺菌，這15台設備分別裝置在花蓮縣政府、防疫所、玉里鎮公所、三民的養殖場及清潔隊等地，來為防疫盡一份心力。
玉里鎮公所鎮長龔文俊表示，很感謝旺旺集團的幫助，這次禽流感在玉里爆發，第一線的基層人員相當需要，可以用來作為消毒的工具，有需要的民眾可以到玉里鎮公所農業課取用，也希望疫情能早日落幕，讓養殖戶及民眾安心。
(中時)
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