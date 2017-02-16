《激越與死滅》書寫228台灣傷痕歷史

長期研究台灣傷痕歷史的作家黃惠君，在228的70週年出版《激越與死滅》一書，表示希望受難者能「重返榮耀」。（許文貞攝）

「我曾經受邀演講228，沒想到聽講的年輕人講不出任何一個228受難者的名字！」長期研究台灣傷痕歷史的作家黃惠君，在228的70週年出版《激越與死滅》一書。她表示，當年在228的第一份逮捕名單中，以媒體、反對黨和法界人員這些捍衛土地、爭取自由的人居多，228不只有冤錯的受難者。「我希望對受難者不要只是頒發名譽證書而已，而是要讓他們重返榮耀。」

228年年放假，但有多少人能清楚講出228的歷史？黃惠君研究228十餘年，耗費兩年時間撰寫《激越與死滅》。在書中她質疑，228明明是一場有意識、有靈魂的群眾抗爭，也看得到民主訴求，卻屢屢被認為是冤錯。她認為，冤錯絕對有，但若要清楚228的意涵，就不能不了解其中帶著清楚的反抗訴求和意識的靈魂。

黃惠君在書中大量使用剪報、老照片佐證。「2006年時，我看到一則剪報，是228事發第三天，《中華日報》的號外頭版頭題寫著：台南市民大會要求立即實施市長民選。」黃惠君說：「我充分感受到那時候的人想要突破高牆，他們確實為了想爭取台灣人的民主自由而努力。」

黃惠君表示，在冤錯之外，她更想知道的是那些「敢將生命燃燒獻祭給台灣的人」，到底身處在什麼樣的時代和困境中，又想改變什麼？

黃慧君在書中描述，228是「從日本到中國兩個政權的轉換」這個特殊的歷史經驗之下擠壓出的結果，留下台灣人在兩個時代中掙扎的面容。「兩種時代、兩種語言、兩種國旗、兩種身份認同，甚至兩種國家認同，皆以無可迴避的壓力加諸在他們身上。」

已經習慣日本殖民生活的台灣人，在短時間之內要切換語言、生活習慣，若偶爾流露出日本文化的舉止，就被國民政府認為是「台灣人被奴化」。「既是統治者的偏見，也成為其治理的論述，從而衍生出政策面的偏差。」黃惠君認為，228事件即是在這樣的背景中爆發，不能用查緝私菸來概括。

適逢228的70週年，中國國台辦日前也表示有關部門將舉辦系列紀念活動。中研院台灣史研究所研究員許雪姬表示，其實過去在中國也有台灣人舉辦228紀念活動，但官方舉辦紀念活動的確比較特別。前總統府資政姚嘉文也表示，中國官方會如何紀念228值得觀察。

(中時)